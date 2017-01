Afrique: CAN 2017 - Paulo Duarte - « Nous sommes sereins »

Quelles équipes du groupe A rejoindront le Sénégal et le Ghana en quarts de finale de la CAN 2017 ? Réponse dans la soirée après la 3eme journée, avec les rencontres Gabon - Cameroun et Guinée-Bissau - Burkina Faso.

Cela s'annonce chaud entre la Guinée Bissau et le Burkina Faso ! Troisièmes avec deux points, les Burkinabais ont l'occasion de se qualifier pour les quarts, à condition de sortir vainqueurs de ce dernier match de poule. Depuis le début du tournoi, le Burkina-Faso a montré un visage très correct face au Cameroun et au Gabon. Plus habiles et cohérents dans leur jeu, les hommes de Paulo Duarte ne rateront pas l'occasion de voir une nouvelle fois les quarts de finale d'une CAN 2017.

« Nous sommes tombés sur un groupe fort. Nous avons fait des sacrifices et nous sommes sereins. Aujourd'hui, nous avons l'occasion d'aller en quarts-de-finale même si nous avons perdu des éléments importants . C'est le moment de montrer que nous sommes capables de solidarité », déclare Duarte à RFI.