Afrique: CAN 2017 - Déjà éliminé, les Cranes veulent quitter avec fierté

«Nous revenons ici après 39 ans de disette, et c'est une leçon difficile pour nous. Perdre d'une manière convaincante est acceptable, mais perdre de cette façon-là est très difficile à accepter. Nous n'avons pas pu garder la concentration jusqu'au dernier moment. On est venu ici pour jouer trois « finales de Coupe », et nous perdons la première sur penalty contre le Ghana et la deuxième sur contre-attaque à la dernière minute. (Pour le dernier match) l'ambition reste là, nous voulons rentrer à la maison avec fierté, et avec une victoire», a confié Milutin Sredojevic le sélectionneur de l'Ouganda.

Equipe la plus faible du groupe sur le papier, l'Ouganda est éliminée de la CAN 2017 avant même de disputer sa dernière rencontre contre le Mali, mercredi. Les Cranes ont concédé leur seconde défaite dans la compétition hier face aux Pharaons d'Egypte (1-0). L'aventure des Cranes au Gabon s'arrête là.

Copyright © 2017 Africa Top Sports. Droits de reproduction et de diffusion réservés. Distribué par AllAfrica Global Media (allAfrica.com). Pour toute modification, demande d'autorisation de reproduction ou de diffusion, contactez directement le propriétaire des droits en cliquant ici.

AllAfrica publie environ 700 articles par jour provenant de plus de 140 organes de presse et plus de 500 autres institutions et particuliers, représentant une diversité de positions sur tous les sujets. Nous publions aussi bien les informations et opinions de l'opposition que celles du gouvernement et leurs porte-paroles. Les pourvoyeurs d'informations, identifiés sur chaque article, gardent l'entière responsabilité éditoriale de leur production. En effet AllAfrica n'a pas le droit de modifier ou de corriger leurs contenus.

Les articles et documents identifiant AllAfrica comme source sont produits ou commandés par AllAfrica. Pour tous vos commentaires ou questions, contactez-nous ici.