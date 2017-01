Afrique: CAN 2017 - Djamel Mesbah - « Nous sommes dos au mur »

Les Algériens n'ont plus le droit à l'erreur. S'ils veulent voir les quarts de finale de la CAN 2017, les Verts vont devoir s'imposer contre le Sénégal lundi soir lors de la 3e et dernière journée du groupe B. Et espérer ensuite un résultat favorable pour eux dans l'autre rencontre du groupe opposant la Tunisie au Zimbabwe.

« La défaite face à la Tunisie a été vite oubliée. Nous avons un match compliqué à disputer face au Sénégal qu'on doit gagner, tout en espérant une victoire du Zimbabwe face à la Tunisie. Nous avons une chance de passer, il ne faut pas baisser les bras, nous devons jouer notre va-tout jusqu'au bout », a indiqué Djamel Mesbah.

En danger, les Fennecs n'ont d'autre choix que de dominer le Sénégal pour se tracer un chemin jusqu'en quart de finale de la CAN 2017. Les Verts se sont inclinés deux buts à un face à la Tunisie et non d'ores et déjà plus leur destin en main. Un succès face aux Sénégalais pourrait ne pas suffire aux coéquipiers de Mahrez.

« Nous sommes dos au mur et je pense que l'équipe deviendra forte dans les moments difficiles. Nous avons des ressources qui vont nous permettre de rebondir, j'en suis persuadé, a-t-il ajouté. On y croit encore, rien n'est encore perdu. Le football nous a appris qu'il faudra rester debout même dans la défaite ».

Appelé à expliquer le rendement de la sélection, qualifié de « médiocre » par les observateurs depuis le début de la compétition, Mesbah a estimé que les Verts manquaient de confiance.

« Cette équipe n'avait pas l'habitude de perdre. Nous sommes en manque de confiance, nous aurons besoin d'une victoire et tout rentrera dans l'ordre. Nous avons notre part de responsabilité dans ce qui nous arrive aujourd'hui, on fera le bilan après le match face au Sénégal », a-t-il conclu.

En cas de victoire des Aigles de Carthage face au Zimbabwe, l'aventure à la CAN 2017 sera terminée pour les Algériens.