Le Haut conseil pour la réconciliation et l'unité nationale (HCRUN) a tenu une rencontre avec les… Plus »

Un procès équitable est un procès où la partie qui accuse et celle qui est accusée ont les mêmes droits et bénéficient d'un juge impartial. Je pense que c'était le cas pour ce procès ».

On pouvait remarquer le ministre de la Justice, Réné Bagoro, l'ancien président de la CENI, Barthelemy Keré, un des avocats de Djibrill Bassolé, Dieudonné Bonkoungou, et Arnaud Ouédraogo, un avocat commis d'office lors du procès des ex-RSP.

A l'occasion du nouvel an, les avocats du Barreau du Burkina Faso ont sacrifié à un rituel : le vendredi 20 janvier 2017 à Ouagadougou, doyen, bâtonnier, nouveaux et anciens membres du conseil de l'ordre, syndicalistes et avocats ordinaires ont présenté leurs vœux au bâtonnier en exercice, Mamadou Savadogo.

