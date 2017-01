Angola: La ministre de la Culture souligne la diplomatie pour la promotion de la culture angolaise

Luanda — La ministre de la Culture, Carolina Cerqueira, a souligné samedi, à Luanda, la diplomatie culturelle comme l'une des voies pour la diffusion et la promotion du produit et de la créativité des artistes angolais.

Parlant aux journalistes à l'issue d'une visite au Musée national d'esclavage et au Centre d'Arts et Culture de Benfica en compagnie de la cheikha du Qatar, Nadia Abdul Rahman Al-Mudahka, la ministre angolaise a dit que la diplomatie culturelle servait à améliorer, outre frontières, le potentiel, le talent et le produit national.

Selon la gouvernante, à travers la diplomatie culturelle, les artistes angolais ont réussi à diffuser leurs idées et produits sur le marché mondial, se mettant à la disposition des consommateurs étrangers.

En ce qui concerne la visite de contrôle de la chiekha du Qatar et également directrice du Musée du Qatar, Carolina Cerqueira a affirmé qu'elle s'encadrait dans la stratégie gouvernementale d'attraction d'investissements pour la mise en œuvre des actions dans le domaine de la culture, ainsi que le renforcement des liens de coopération entre les deux pays.

À son tour la Cheikha Nadia Abdul Rahman Al-Mudahka s'est dit impressionnée par la collection du Musée de l'esclavage et de la qualité du produit affiché dans le Centre d'arts et culture de Benfica.

Nadia Abdul Rahman Al-Mudahka a souligné la richesse de la culture angolaise et s'est déclarée prête à promouvoir l'échange entre l'Angola et le Qatar dans les arts, la promotion de l'échange de caravanes artistiques et culturelles.

La cheikha a également plaidé pour la nécessité d'établir des liens de coopération et d'échanges culturels.