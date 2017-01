Algérie: Babaammi à Paris pour le Forum 5+5 Finances

Alger — Le ministre des Finances Hadji Babaammi prendra part à la réunion des ministres des Finances des pays du Forum de dialogue 5+5 des pays de la Méditerranée occidentale prévue mardi à Paris, a-t-on appris auprès du ministère.

Cette réunion constitue "une occasion pour les ministres en charge des finances des pays 5+5, d'engager des échanges sur des questions d'intérêt commun", a indiqué le ministère des Finances dans un communiqué.

Les ministres du Forum 5+5 aborderont des questions liées, entre autres, à la transparence financière et à la mise en oeuvre des normes et des standards internationaux de transparence définis par le Groupe d'action financière (GAFI) ainsi qu'à la mise en place de dispositifs de lutte contre le blanchiment d'argent et le financement du terrorisme.

Ils débattront également de la coopération dans le domaine fiscal, notamment, la poursuite des dialogues bilatéraux entre administrations fiscales afin d'assurer une application uniforme des dispositions des conventions fiscales, et du renforcement de la coopération entre les Etats en vue d'améliorer le cadre des échanges économiques tout en sécurisant la situation des contribuables.

Cette réunion se penchera aussi sur la coopération douanière en vue d'une plus grande efficacité, notamment en matière de lutte contre les grands trafics, ainsi que les possibilités de renforcement de capacités et la formation des agents qui demeure "le socle de la réalisation des missions attribuées aux administrations des douanes", a précisé le communiqué.

"Les ministres concernés auront également à échanger sur les enjeux financiers du changement climatique et les suites de l'entrée en vigueur de l'accord de Paris", a-t-on ajouté.

A cet effet, la réunion 5+5 Finances discutera des engagements pris et des initiatives lancées lors de la Conférence de Paris (COP21) et celle de Marrakech (COP22).

Elle abordera, à cet égard, les moyens de rendre les flux financiers et les investissements compatibles avec un développement à faible émission de gaz à effet de serre et résilient aux changements climatiques, a expliqué la même source.

Dans cette optique, la feuille de route pour atteindre l'objectif de mobiliser le montant de 100 milliards de dollars d'ici 2020, ainsi que le Plan stratégique du Fonds vert pour le climat et les moyens pour assurer un accès efficace aux ressources financières du ce Fonds et à d'autres sources financières devant soutenir les stratégies d'atténuation et d'adaptation aux changements climatiques des différents pays, seront évoqués lors de cette réunion.

Pour rappel, le Dialogue en Méditerranée occidentale, dit dialogue 5+5, a été lancé officiellement à Rome en 1990.

Conçu comme un forum sous-régional informel, il réunit les pays de la Méditerranée occidentale du nord (Espagne, France, Italie, Malte et Portugal) et les pays de l'Union du Maghreb arabe au sud (Algérie, Tunisie, Maroc, Libye et Mauritanie).

Depuis son lancement, ce dialogue, qui s'est poursuivi à travers plusieurs segments sectoriels, y compris le nouveau segment "5+5 finances", a constitué une enceinte de discussion privilégiée pour renforcer la coopération et optimiser les ressources existantes en vue de promouvoir les complémentarités et les synergies entre les pays concernés de la rive nord et de la rive sud de la Méditerranée.