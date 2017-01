Cote d'Ivoire: Région du Gôh - Le président Joachim Djédjé Bagnon célébré en février

L'Ong "Investissons dans la région du Gôh" organise une cérémonie de distinction de 20 de ses cadres ayant pris une part active dans les actions de développement de ladite région. Cette fête de l'excellence aura lieu le mercredi 08 février prochain à l'hotel du district d'Abidjan au Plateau.

Sous le parrainage de Vincent Yaï, conseilleur du Dg de la Sotra, et sous la présidence du président du Conseil régional du Gôh. Ils recevront des trophées et des diplômes d'honneur etc.

Ce sera l'occasion de leur rendre hommage et les encourager pour leur engagement au service du développement de cette région et encourager les autres cadres à les prendre en modèles.

L'information a été donnée par Stéphane Gouri, président de ladite Ong, lors de la conférence de presse qu'il a animée le samedi 21 janvier dernier à Yopougon.

Selon le conférencier, le président du Conseil régional de la région du Gôh, Joachim Djédjé Bagnon, Mme Kouao, Dg de la compagnie de transport KS, et Virginie Aya Touré, présidente de la fondation Pétroci, figurent en bonne place parmi les nominés.

Un Grand prix Yacouba Sylla est institué désormais pour récompenser le meilleur des meilleurs. A cette occasion, Stéphane Gouri a invité toutes les filles et tous les fils de la région du Gôh à prendre part à cette importante fête de retrouvailles, avant de lancer un vibrant appel aux cadres, filles et fils de la région du Gôh vivant partout en Côte d'Ivoire, en Afrique et dans le monde, à venir participer au développement de leur région.