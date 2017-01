Burkina Faso/Guinée Bissau: Les Etalons dans le grand huit continental

Mieux ils s'emparent même de la tête du groupe A et évitent l'ogre sénégalais. Ils retournent ainsi à Libreville pour aller attendre le second du groupe B qui sera probablement la Tunisie car les Aigles de Carthage sont en bonne posture après deux sorties.

Les deux hommes se trouvent les yeux fermés et cette fois le sociétaire de l'Ajax est plus réaliste. Il glisse la balle hors de portée du dernier rempart de la Guinée Bissau (57e). Le break est ainsi fait. Les Etalons passent alors en mode gestion.

Sérieux et appliqués les Etalons sont bien rentrés dans ce troisième et dernier match de poule face à la Guinée Bissau, qui est une véritable trouble-fête.

Paulo Duarte l'a enfin fait. Il a fallu attendre huit matchs sur le banc de touche des Etalons en phase finale de CAN pour signer sa première victoire. Un succès qui l'ouvre la route des quarts de finale. Et mieux, le Burkina Faso termine premier de sa poule alors qu'on ne vendait pas cher sa peau.

