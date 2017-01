Afrique: CAN 2017 - Aubameyang, « j'aurais pu faire mieux »

Eliminé dès les phases de groupes, le Gabon ne disputera pas les quarts de finale de sa CAN 2017. Pour la deuxième fois consécutive, les Panthères s'arrêtent là. Pierre-Emerick Aubameyang, l'attaquant et capitaine de l'équipe assume et affiche sa déception.

« Très déçu parce que je pense qu'on montait en puissance. Les deux derniers matchs, on a été pas mal, chaque joueur a tout donné. C'est chiant quand tu fais des efforts, surtout que les conditions n'étaient pas réunies pour qu'on puisse faire un grand tournoi. On a changé de staff à un mois de la compétition, on a commencé la préparation tard« , a expliqué le buteur du Borussia Dortmund.

Sur le plan personnel, Aubameyang s'autocritique: « Je savais qu'il y avait beaucoup d'attente autour de moi. Pas totalement satisfait car dans mes prestations, je pense que j'aurais pu apporter un peu plus, certes j'ai marqué deux buts mais je n'étais pas encore à 100%. Comme j'ai dit, on n'a pas eu le temps de se préparer. Personnellement, je suis arrivé plus tard que tout le monde à cause des Glo Caf Awards plus un mal de côte que je me suis fait en vacances, c'était vraiment pas facile. Il va falloir se remettre au boulot« .

Le Gabon quitte le tournoi sur 3 nuls en autant de rencontres face à la Guinée Bissau (1-1), le Burkina Faso (1-1) et el Cameroun (0-0).