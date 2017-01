Afrique: CAN 2017 - Moukandjo, « l'essentiel est fait »

Benjamin Moukandjo est un homme heureux. Désigné capitaine des Lions indomptables pour la CAN 2017, l'attaquant savoure la qualification pour les quarts de finale du Cameroun. En zone mixte, il souligne le mental d'une équipe jeune.

« Avec le groupe jeune qu'on a, l'essentiel a été fait. On a eu plein de joueurs d'expérience qui pour une raison ou une autre ne sont pas venus mais le coach avait dit qu'il comptait sur les 23 que nous sommes. On a formé une équipe va essayer de déplacer les montagnes. Ce fut difficile mais on a montré qu'on avait du caractère, de la valeur et aujourd'hui, on est très content d'atteindre ce premier objectif« , a indiqué Moukandjo.

Le joueur de Lorient se penche également sur le prochain adversaire qui devrait être le Sénégal en quarts de finale: « On pensera plus demain au Sénégal car aujourd'hui on est heureux et satisfait. Les gens ne croyaient pas beaucoup en nous, mais on a montré qu'on avait une équipe. Il y a matière à espérer, et il y a sur quoi s'appuyer pour les prochains matchs« .

Le Cameroun termine la phase du groupe A avec 5 points (une victoire contre la Guinée Bissau et deux matchs nuls), deuxième derrière le Burkina Faso qui compte également 5 points.