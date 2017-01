Cameroun: Canal 2'or 2017 - Maalhox le Vibeur rejette sa nomination

Dans une lettre ouverte du 17 janvier 2017, l'artiste dit avoir été « frustré et dénigré » à cause de ses chansons jugées décousues par Canal 2. Par conséquent ne participera pas à la cérémonie de récompense des meilleurs artistes camerounais et africains prévue le 04 mars prochain.

La vengeance est un plat qui se mange froid » dit une vieille maxime. Elle semble bien se vérifier par la réaction de Maalhox, artiste musicien camerounais contre Canal 2 International, chaîne de télévision privée la plus regardée au Cameroun. Classé dans la catégorie Meilleure groupe de musique urbaine masculin et chanson populaire, au Canal 2'Or, acte 11 (cérémonie de récompense des meilleurs artistes camerounais et africains), Maalhox le Vibeur, refuse de participer à cette cérémonie de récompense qu'il qualifie de «Pacotille ».

Ceci à cause des propos peu amènes de Canal 2 à son endroit. Par conséquent, il invite le comité d'organisation à le soustraire de sa liste des nominés et « exhorte ses fans à ne pas perdre leur temps et leur argent durement gagné en allant voter pour moi, car je ne suis pas complice de cette sorcellerie ». Dans une lettre adressée à Canal 2, et reprise sur sa page Facebook, le rappeur, déverse à son tour sa bile sur elle. D'abord, il remonte les faits à l'époque où il a débuté sa carrière. Ensuite critique froidement l'événement qui se prépare.

Selon lui, Canal 2 a usé de toutes les voies pour ternir son image et détruire sa carrière musicale. Des années durant, il a été considéré comme « Porte-étendard et promoteur du désordre, de la pornographie, du banditisme et de la dépravation des moeurs ». Des indications de la missive, tout a commencé en 2013 lors de la sortie de son tube « La bière C kombien ici ? ».

Ce titre, lui aura valu tous les jugements. En l'occurrence « Une musique de bas échelle », une « musique de bar ». Bien plus, le rappeur dit avoir été traité de « Fou » par ses antagonistes. Sur ce, l'artiste a accusé réception de la sollicitation de Canal 2 en ces termes « Messieurs les grands experts de la vraie musique, veuillez enlever mon nom très rapidement avant que ça ne monte dans ma tête de FOU comme vous l'avez toujours si bien dit. OUI enlevez mon nom de votre grande cérémonie de sorcellerie ( Mon nom qui d'ailleurs a été très mal écrit dans votre spot) ce qui traduit à suffisance un manque de respect total à mon égard, et une intention malsaine de nuire à ma carrière ».

Comme, le rappeur a échappé bel, il redoute cette fois-ci de se jeter de pleins pieds dans la gueule du loup. Surtout en ce moment où son nom sonne tel un hymne, à l'international.