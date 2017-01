Burkina Faso: Axe Ouaga-Bobo Dioulasso - Le pont Mouhoun sera rénové dans 18 mois

Le Haut conseil pour la réconciliation et l'unité nationale (HCRUN) a tenu une rencontre avec les… Plus »

«Le gouvernement a pris toutes les mesures et nous avons mis en place un plan d'action avec nos partenaires de l'UEMOA, de manière à ce que le 1er avril 2017, le règlement 14 qui régit la charge à l'essieu soit effectif sur l'ensemble du territoire national et dans les huit pays de l'Union», a réaffirmé Paul Kaba Thiéba. Le ministre des Infrastructures, Eric Bougouma, tout en faisant le point des caractéristiques de l'ouvrage, a indiqué qu'il sera sans pareil le long de ce trajet.

Ce qui a fait dire à l'ambassadeur chef de la délégation de l'UE, Jean Lamy, que cette réhabilitation du pont est le fruit des bonnes relations entre le pays des "Hommes intègres" et l'UE qui s'est traduit en 2016 par la signature de nombreuses convention de financement de plus de 415 millions d'euros en vue de soutenir le développement économique du Burkina Faso.

D'une longueur de 106,2 mètres sur 12 mètres de largeur, l'ouvrage qui comportera des voies d'accès de plus de 2 kilomètres sur chaque côté est financé à hauteur d'environ six (6) milliards de F CFA par l'Union européenne (UE).

«La rénovation de ce pont va permettre, de sécuriser et de fluidifier la circulation des biens et des personnes sur cette route.

Selon lui, ces travaux sont en lien avec le programme présidentiel et la mise en œuvre du Plan national de développement économique et social (PNDES) qui font la part belle aux infrastructures routières pour booster le développement des régions.

En effet, le pont dans son état actuel présente des insuffisances liées principalement à sa vétusté et son étroitesse, mais également, la qualité de son matériau expose les usagers à divers risques, toute chose qui ne répond pas non plus aux normes communautaires de l'Union économique et monétaire ouest africaine (l'UEMOA).

