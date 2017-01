Burkina Faso: Commune de Bobo-Dioulasso - L'ambassadeurde France se présente aux autorités

L'ambassadeur de France au Burkina Faso, Xavier Lapeyre De Cabanes a rendu visite aux autorités administratives et coutumières de Bobo-Dioulasso, le jeudi 19 janvier 2017.

L'ambassadeur de France au Burkina Faso, Xavier Lapeyre de Cabanes, s'est présenté aux autorités de Bobo-Dioulasso, le jeudi 19 janvier 2017.

Il a échangé avec le gouverneur de la région des Hauts-Bassins, Antoine Atiou, le président du Conseil régional, Célestin Koussoubé, le maire Bourahima Sanou et le chef suprême des Bobo Mandarè, Sidiki Sanou à Dioulassoba.

« Je suis venu faire connaissance des autorités et voir quels sont les défis pour Bobo-Dioulasso et les choses qu'on peut faire ensemble pour se rapprocher et participer au développement de la région », a déclaré l'ambassadeur, Xavier Lapeyre De Cabane.

Au cours de sa visite, la question de coopération entre la France et le Burkina Faso a meublé les échanges. L'ambassadeur a fait comprendre que la feuille de route de la France reste le Programme national de développement économique et social (PNDS).

Le diplomate a évoqué la coopération décentralisée avec les élus locaux. En effet, Bobo-Dioulasso est jumelée avec Saint-Etienne, Châlons-en-Champagne et la Gironde.

Une coopération qui a pris un coup depuis l'insurrection en 2014. Et cette rencontre avec le maire de Bobo-Dioulasso sonne comme une relance du partenariat.

« La coopération s'est arrêtée pendant les dernières années de Blaise Compaoré et pendant la Transition. Il faut que toutes les équipes se mettent en place et que les municipalités qui travaillaient et qui veulent travailler avec Bobo-Dioulasso reviennent », a expliqué l'ambassadeur.

Il a même évoqué une rencontre, courant octobre 2017 en France, pour redévelopper la coopération. Le président du Conseil régional des Hauts-Bassins, Célestin Koussoubé et le maire de Bobo-Dioulasso, Bourahima Sanou, attendent déjà des actions dans le cadre de la coopération.

Pour M. Koussoubé, c'est grâce à l'appui de la France que le grand marché de Bobo-Dioulasso a été construit. « Je souhaite que la France revienne vers les Hauts-Bassins pour qu'ensemble, nous puissions réaliser des infrastructures », dit-il.

Dans ce sens, Célestin Koussoubé a parlé d'aménagement de bas-fonds dans les provinces du Kénédougou et du Tuy au profit des paysans et la réalisation de collèges.

Le maire de la commune, Bourahima Sounou, dit avoir fait comprendre à l'ambassadeur qu'il y a un relâchement dans le partenariat avec le France, comme l'Agence française de développement. « Cela était lié un peu à la faible capacité de notre administration à la mise en œuvre d'un certain nombre de projets.

Nous lui avons rassuré que nous travaillons à relever ce défi », a dit le maire Bourahima Sanou. Chez le chef suprême de Bobo Mandaré, c'est dans une ambiance de courtoisie, empreinte de cordialité, que l'ambassadeur Xavier Lapeyre De Cabanes a été reçu dans la soirée. Le chef suprême Sidiki Sanou a remercié l'ambassadeur pour sa démarche.

Il s'agit, pour lui, d'une preuve de sagesse. Sa majesté a souhaité que la coopération entre la France et le Burkina Faso puisse aller de l'avant. Xavier Lapeyre De Cabanes s'est dit impressionné par l'accueil dans la cour du chef.

« Je suis frappé ici par la qualité de l'hospitalité. L'accueil est très cérémonial, mais à la fois très simple. On se sent très vite chez soi », a déclaré l'ambassadeur de France Xavier Lapeyre de Cabanes.