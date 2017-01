Burkina Faso: Ministère en charge de la communication - De nombreux défis à relever

Les agents du ministère de la communication ont présenté, le vendredi 20 janvier 2017 dans l'enceinte de l'Institut des sciences et techniques de l'information et de la communication (ISTIC) à Ouagadougou, leurs vœux de nouvel an, à leur premier responsable.

La tradition a été une fois de plus respectée au ministère de la Communication et des Relations avec le parlement. En effet, à la faveur du nouvel an, les agents du département ont présenté leurs vœux à leur ministre, Rémis Fulgance Dandjinou, lors d'une cérémonie empreinte d'émotions.

La représentante des travailleurs, Noëlie Bayala, a laissé entendre que ce rassemblement, nonobstant son caractère annuel, est un moment privilégié de dialogue social, voire de cohésion fraternelle.

Elle a ensuite fait le bilan des acquis de l'année écoulée qui sont, selon elle, le fruit de travail d'une équipe dynamique, engagée et mobilisée autour des valeurs auxquelles, elle a été assignée.

Mais, comme l'arbre ne doit pas cacher la forêt, Mme Bayala est revenue sur les préoccupations des agents.

Celles-ci se résument, selon ses dires, à l'insuffisance des ressources matérielles en termes de locaux, d'équipements informatiques, de tables, de chaises, de fournitures de bureaux, de ressources financières, mais aussi, de manque de véhicules au profit des services.

« Ces préoccupations une fois jugulées, permettront d'assurer de meilleures conditions de travail et partant, d'accroître les performances, voire la productivité des services du ministère », a-t-elle souligné.

Elle a également réitéré l'engagement des travailleurs à apporter, en permanence, une totale et franche collaboration au ministre en vue de relever les nouveaux défis.

Pour sa part, le ministre Dandjinou, tout en reformulant ses vœux de santé, de bonheur et de réussite à ses collaborateurs, a salué l'engagement des uns et des autres et leur ardeur au travail qui ont permis d'atteindre en 2016, des résultats en dépit du contexte socioéconomique difficile.

Il s'est d'autant réjoui du travail abattu par les medias publics et privés à l'occasion des grands événements. Rémis Fulgance Dandjinou a affirmé que : « La direction générale des médias porte une partie de nos attentes et nos ambitions pour cette année 2017 ». Car pour lui, cette année ne sera pas de tout repos.

Les défis de 2017

Notamment, avec l'organisation des grands événements tels, les Universités africaines de la communication de Ouagadougou (UACO), les 20 ans des prix Galian, mais également, la transformation des médias publics en société d'Etat, la finalisation du décret sur la publicité.

Comme pour répondre aux préoccupations des travailleurs, le ministre a rappelé que 2017 verra la poursuite du processus de modernisation des infrastructures de base devant permettre le développement de la presse et une implication constante pour veiller à sa libre expression et pour poursuivre la politique d'accès des populations à l'information.

Il a aussi indiqué que la communication gouvernementale sera également renforcée avec la dotation de moyens conséquents au Service d'information du gouvernement (SIG).

L'Institut des sciences et techniques de l'information et de la communication (ISTIC) qui n'est pas en reste dans ce processus de modernisation fait partie des défis du ministre en charge de la communication.

Il compte œuvrer pour que l'aspiration de l'institut, d'être une école de référence d'envergure sous-régionale en matière de formation des journalistes soit une réalité.

Mais, à l'entendre, les actions majeures de son département porteront sur la mise en œuvre effective de la Télévision numérique de terre (TNT) et son déploiement à l'échelle du territoire d'ici le 30 septembre de cette année au plus tard.

Au cours de la cérémonie, les agents du département admis à la retraite ont reçu des cadeaux en guise de remerciement pour leur contribution au développement du secteur de la communication. Ils ont appelé leurs jeunes frères à la solidarité de corps et à privilégier le travail bien fait.

Ils ont aussi sollicité l'organisation de séminaires pour les futurs retraités afin de leur éviter des déboires dans la constitution de leurs dossiers.