Burkina Faso: Réconciliation nationale - Le HCRUN donne la parole aux militaires radiés

Le vendredi 20 janvier 2017 à Ouagadougou, le Haut Conseil pour la réconciliation et l'unité nationale (HCRUN) a entendu les réclamations des militaires radiés des forces armées nationales à la suite des mutineries de 2011.

Six ans après les mutineries ayant conduit à leur radiation des forces armées nationales, des ex-militaires fondent des espoirs sur les missions du Haut Conseil pour la réconciliation et l'unité nationale (HCRUN).

Le vendredi 20 janvier 2017 à Ouagadougou, cette autorité administrative indépendante rattachée à la présidence du Faso a reçu les militaires radiés pour étudier la suite à donner à leurs plaintes et doléances.

Les membres du conseil ont donc demandé à leurs hôtes de « dire tout ce qu'ils ont sur le cœur sans rien cacher ».

En rappel, depuis l'avènement de l'insurrection populaire en 2014, ces ex-membres des corps d'arme multiplient les démarches auprès des autorités politiques et administratives qui se sont succédé à la tête de l'Etat, pour solliciter leur réintégration au sein des forces armées nationales.

Leurs récriminations se résument en des termes de justice et de vérité. Selon l'ex-soldat de 1ère classe, Hervé Tapsoba, la procédure qui a conduit à leur radiation de l'armée n'a pas suivi la réglementation en la matière.

« Les textes militaires prévoient que l'agent en cause soit d'abord traduit en conseil de discipline sur rapport d'une commission d'enquête. C'est à l'issue de cette procédure qu'il peut être traduit en justice.

Nous concernant, nous avons été radiés avant d'être poursuivis », a-t-il déploré. Mais au-delà de l'application de la règle de droit, les anciens militaires souhaitent que la réalité des faits soit établie. Ils mettent surtout en cause leur hiérarchie militaire.

« Nous avons demandé pardon à la population, mais de grâce, que nos chefs militaires soient honnêtes et disent la vérité sur ce qui s'est réellement passé », s'est plaint M. Tapsoba.

A entendre certains d'entre eux, ils auraient été victimes de « complot ». En effet, l'ex-Sergent-chef, Valentin Ouédraogo assure que c'est un chef qui l'a mis dans cette histoire. « Lorsque la mutinerie a éclaté, ce sont mes supérieurs qui m'ont demandé d'aller calmer les jeunes (mutins).

Après on me dit que j'ai trahi le commandement. J'ai fait deux ans et six mois en prison. A ma sortie, la justice m'a acquitté mais je me retrouve dans le chômage jusqu'à présent.... », a-t-il révélé. A tour de rôle, chacun de ces plaignants a expliqué sa situation au HCRUN avec l'objectif que l'autorité de réconciliation constate « l'injustice qu'il a subie ».

Cela d'autant plus que « des militaires proches de certaines autorités militaires et reconnus pour avoir participé aux pillages auraient été maintenus dans les rangs ». Pour sa part, le Haut Conseil entend mener sa mission en toute impartialité et de façon indépendante.

Le président de l'institution, Benoît Kambou, a notamment expliqué que leur responsabilité de faire la lumière sur les différents dossiers implique « d'aller au fond des choses ». Car, a-t-il souligné : « Nous allons recueillir et vérifier tout ce qu'ils disent.

S'il faut entendre la hiérarchie (militaire) ou d'autres personnes citées, on le fera ». Selon le président du HCRUN, la même démarche sera observée avec les policiers licenciés à la suite des mêmes événements ainsi que les autres travailleurs déflatés tout le long de cette semaine.

A terme, la mission du conseil consistera à faire des propositions de solution au président du Faso qui décidera.