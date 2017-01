Algérie: Mihoubi annonce l'élaboration d'une "Feuille de route" pour la gestion des théâtres au pays

Alger — Le ministre de la Culture, Azzedine Mihoubi, a annoncé, dimanche à Alger, l'élaboration d'une "feuille de route" pour la gestion des théâtres en Algérie par la révision des statuts de ces derniers, du financement, de la distribution, de la production et de la formation.

Intervenant à l'ouverture d'une réunion avec les directeurs et représentants d'établissements de théâtre sur l'examen de l'état des théâtres et les perspectives de leur développement, M. Mihoubi a annoncé la mise en place de 6 groupes composés de directeurs de théâtres et des responsables du ministère pour revoir toutes ces questions et élaborer "un document, en l'espace de 3 à 4 semaines, à présenter à l'opinion publique pour enrichissement".

Le secteur de la culture "annoncera le 27 mars, jour du lancement de la manifestation +Mostaganem capitale du théâtre 2017+, les décisions finales sur le théâtre, la législation y afférente et les mécanismes de sa gestion", a-t-il ajouté.

La réforme des théâtres intervient dans le cadre "des réformes en cours que connait le secteur, et cela exige la rationalisation des dépenses et la fusion des établissement ayant les mêmes missions", a-t-il expliqué, ajoutant que "cette opération permet une meilleure maîtrise de la gestion".

Par ailleurs, le ministre a fustigé les activités de plusieurs théâtres algériens, dont le nombre s'élève à 17 théâtres régionaux en plus du Théâtre national algérien, estimant qu'il "existe d'importants dysfonctionnements, notamment en matière de gestion", ajoutant que "certains de ces établissements recourent au suremploi, à l'instar du théâtre de Béjaia qui emploie 60 personnes".

M. Mihoubi a qualifié la production de ces théâtres de "faible et non qualitative" précisant qu'ils ne se souciaient ni de la distribution de leurs oeuvres, ni de l'investissement dans les jeunes et ne travaillaient pas en se référant à des textes algériens.

En réponse à une question du Directeur du théâtre de Béjaia sur la situation financière "difficile" de son établissement, M. Mihoubi a salué les "efforts consentis" par ce dernier depuis son installation en juillet 2016, notamment le recours à de "nouvelle sources de financement pour couvrir les dettes de son établissement", lesquelles s'élèvent à plus de 40 millions de dinars.