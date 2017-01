Algérie: Le défunt moudjahid Belhadj Bouchaib, est un symbole et une personnalité historique

Le ministre a indiqué, à ce propos, que plus de 2.000 disparus ont été recensés lors de la guerre de libération nationale et que des propositions ont été présentées pour indemniser les victimes des essais nucléaires françaises et les dégâts causés à l'environnement.

Par ailleurs, le ministre a présidé une cérémonie de réinhumation des ossements des chouhada Belaidi Mohamed et Belaidi Attallah au carré des martyrs d'El Amria, avant de procéder à la baptisation de l'hôpital de cette commune au nom des quatre frères chouhada Boucherit et l'inspection des travaux de réfection du carré des martyrs de Hammam Bouhadjar.

Le colloque, auquel ont assisté des moudjahidine, a été marqué par la projection d'un documentaire retraçant la vie et le combat de Belhadj Bouchaib, un hommage à la fille de ce moudjahid et à quatre retraités de la garde communale de la wilaya, ainsi que la remise d'un lot de livres au centre universitaire d'Ain Témouchent.

Après avoir donné un bref historique sur le parcours militant de Belhadj Bouchaib, M. Zitouni a souligné que la commémoration de ces anniversaires à la gloire du million et un demi-million de chouhada "concrétise le valeureux message du Président de la République, Abdelaziz Bouteflika, et confirme la fidélité au message du 1er novembre 1954."

Ain Temouchent — Le défunt moudjahid Belhadj Bouchaib, membre du "groupe des 22" est un symbole et une personnalité historique connue pour être un militant sage et engagé ayant choisi d'être aux premiers rangs du sacrifice, a déclaré le ministre des Moudjahidine, Tayeb Zitouni, lors d'un colloque national sur le parcours de ce combattant ouvert dimanche à Ain Témouchent.

