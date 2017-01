Algérie: La formation, "fondamentale et vitale" pour le système scolaire

Le défunt moudjahid Belhadj Bouchaib, membre du "groupe des 22" est un symbole et une personnalité… Plus »

La ministre a considéré ces résultats comme étant "honorables", ouvrant de vastes perspectives pour les femmes qui fréquentent le plus ces classes d'alphabétisation notamment en matière de formation et de qualification professionnelles.

Elle a également visité, à Ain Kercha, une classe d'enseignement de tamazight à l'école "16 avril" et a souligné, dans ses réponses aux préoccupations des enseignants, l'intérêt accordé par l'Etat à l'enseignement et à la promotion de la langue amazighe qui représente, a-t-elle affirmé, "un acquis constitutionnel".

Au second jour de sa visite à Oum El Bouaghi, Mme Benghabrit a inauguré à Ain M'lila un CEM de 12 classes avec demi-pension (200 plats/jour) et un groupe scolaire de huit (8) classes.

