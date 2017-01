Algérie: Ouest algérien - 6.315 individus impliqués dans le trafic de drogue en 2016

Oran — Pas moins de 6.315 individus dont 14 étrangers sont impliqués dans le trafic de drogue en 2016 dans l'Ouest du pays, selon un bilan annuel des services de police dans l'ouest algérien présenté dimanche à Oran.

Le rapport de l'inspection régionale de police de l'ouest, présenté devant la presse au siège du groupement des unités d'intervention de la Sûreté nationale de Dar El Beida (Oran), fait état de 4.658 affaires liées au trafic de drogue qui se sont soldées par des saisies et le démantèlement de réseaux spécialisés.

Dans ce cadre, 202 quintaux de kif traité ont été saisis l'an dernier lors d'opérations distinctes dans 12 wilayas relevant territorialement de la compétence de l'inspection régionale de police, les plus importantes à Tlemcen, Ain Témouchent et Oran, et dans le cadre des activités du service régional de lutte contre la drogue de Tlemcen dont la compétence s'étend sur toutes les wilayas dans l'ouest du pays.

Pour ce qui est de la cocaïne, les éléments de sûretés de wilayas dans l'ouest du pays ont saisi plus de 2,366 kg dans les wilayas de Tlemcen et Oran.

En outre, pour la première fois, la saisie de marijuana a été signalé dans le bilan des activités de la Sûreté nationale des wilayas dans l'ouest du pays.

Plus d'un kilo de ce genre de drogue a été saisi dans la wilaya d'Oran.

Le bilan des activités de 2016 fait également état de la saisie de plus de 10.000 comprimés psychotropes. La sûreté nationale des wilayas concernées, mettent en garde contre la prolifération de la marque "ecstasy" tout en appelant à intensifier les actions de sensibilisation sur le danger de la drogue en milieu juvénile et chez les scolarisés et à l'adhésion des parents, des mosquées et des médias à ces actions de sensibilisation.

Le bilan enregistre aussi 14.548 affaires d'atteinte à des personnes et 14.760 autres d'atteinte aux biens.

Il a été relevé également 2.366 affaires liées aux crimes économiques et financiers dont celles de passation de marchés publics, de falsification et de détournement de deniers, ainsi que 182 affaires de cybercriminalité.