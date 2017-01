Cameroun: Forum Energie - Eau - Environnement - La 3ème édition a lieu les 14 et 15 février 2017 à Yaoundé

Ils étaient 57 chevaliers issus du Master en Gouvernance et Intégration régionale et 02 en… Plus »

Sont attendus au Forum EEE, des institutions nationales et internationales, les groupements professionnels, les Pme/Pmi liées aux affaires de l'eau, de l'électricité et de l'environnement, les organisations de la société civile ainsi que les organismes de financements.

Et le Dg d'Edc d'ajouter que le Nigeria a un déficit énergétique de 10 000 mégawatts, gap que peut combler le Cameroun en vendant ainsi au géant voisin, l'électricité pour une recette supérieure à ce que Yaoundé engrange avec son pétrole. « Oui, c'est possible.

« Il s'agira de trouver des passerelles entre les acteurs institutionnels et opérationnels de l'énergie, de l'eau et de l'environnement, afin de questionner les pratiques, partager les expériences sur les évolutions récentes dans le secteur et ouvrir des perspectives nouvelles dans la quête des solutions pour le développement de l'Afrique », a déclaré Théodore Nsangou qu'entourait Pierre Zumbach le président de la fondation internationale Inter-Progress, organisateur de Promote 2017, plateforme d'exposition et d'exhibition commerciale qui abritera le forum suscité.

