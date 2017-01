Algérie: La HIISE déterminée à organiser des élections législatives "propres"

Alger — Le président de la Haute instance indépendante de surveillance des élections (HIISE), Abdelawahab Derbal a affirmé dimanche à Alger la détermination de son instance à organiser des "élections propres dans la sérénité et le respect des lois de la République".

"Nous vous affirmons notre sincère volonté et notre ferme détermination à organiser des élections propres dans la sérénité et le respect des lois de la République", a déclaré M. Derbal qui présidait la réunion constitutive de l'instance de la HIISE sollicitant "le soutien et l'aide de tous pour le succès du prochain rendez-vous électoral".

Il a rappelé, dans ce sens, la tragédie nationale "qui a failli ravager le pays avant que la concorde civile, puis la réconciliation nationale, ne viennent consacrer l'amorce du processus de développement et d'édification qui a permis au pays de reprendre la place qui est sienne dans le concert des nations à l'échelle régionale et internationale".

M. Derbal a évoqué les grands chantiers de réformes engagés par l'Algérie dans les secteurs de la Justice, de l'Education et de la gestion des affaires publiques, lesquels ont été couronnés par de "profondes réformes politiques constitutionnelles qui ont donné naissance à la HIISE, saut qualitatif pour la concrétisation des attentes de notre peuple qui aspire à une ère nouvelle marquée par une action politique sérieuse qui consacre son droit à choisir ses représentants en toute liberté à la faveur d'un développement constitutionnel serein, mature, graduel et édifiant".

Pour M. Derbal, la HIISE constitue un cadre politique et juridique idoine pour garantir des élections régulières et protéger le choix libre des électeurs.

Il a assuré que cette instance puisait sa légitimité, sa force et sa crédibilité de la Constitution notamment en son article 194.

Il a précisé, dans ce sens, que les 410 membres composant la HIISE ont été choisis parmi les membres de la société civile, ce qui confèrera sans aucun doute davantage de force, d'efficacité et d'immunité à cette instance dont la composante se caractérise par ses compétences représentant différentes spécialités.

M. Derbal a souligné que le caractère neutre de la HIISE sur les plans juridique et financier outre l'impartialité de ses membres qui n'appartiennent à aucun parti politique, conforteront son "indépendance et lui permettront d'exercer au mieux ses missions loin de toutes formes de pressions morales et matérielles".

Soucieux de réunir les conditions favorables et les moyens matériels, moraux et humains pour permettre à la HIISE de s'acquitter pleinement de ses missions, le président de la République incarne, incontestablement, la volonté des hautes autorités du pays à poursuivre le processus de réformes, de manière à conférer davantage de transparence à la gestion des affaires publiques, assurer les garanties politiques et juridiques et consacrer les idéaux qui permettent d'accomplir le devoir électoral en toute confiance", a-t-il indiqué.

Il a ajouté à ce propos que l'instance "ne ménagera aucun effort pour accomplir son devoir à l'égard du peuple algérien, et œuvrera à donner l'espoir aux Algériens en vue d'approfondir la relation de confiance entre le pouvoir et le citoyen en veillant à préserver son choix et sa volonté ainsi qu'à consacrer son droit à la liberté de choix, notamment lorsqu'il s'agit de choisir ses élus qui le représenteront dans la gestion de ses affaires".

M. Derbal a appelé les autorités et les parties concernées par les élections à la conjugaison des efforts pour contribuer ensemble au succès des élections de manière efficace et responsable.

M. Derbal a souligné que "le succès de tout rendez-vous électoral est tributaire de la participation du citoyen".

"Nous sommes tous conscients de l'impact d'un tel succès sur les affaires publiques du pays", a-t-il dit, faisant remarquer que "si le citoyen sait que sa voix est prise en compte, cela confortera son sens de nationalisme et son souci de construire le pays et nourrira son sentiment d'appartenance à ce pays, à son identité, à sa doctrine et à son histoire".

"Sensibiliser tous les Algériens, quelles que soient leurs orientations intellectuelles et politiques, quant à l'impératif d'œuvrer à l'amélioration de la situation du pays à travers des élections régulières est en réalité une priorité nationale et un devoir".