Maroc: Des agents de voyages de la région de Shanghai en visite à Marrakech

Marrakech est d'ores et déjà positionnée comme première destination marocaine des touristes chinois. D'ailleurs, la destination Maroc vient d'être primée "Best potential destination 2016", à travers le prix qui a été remis à l'ONMT, à l'occasion de la 6è édition du Forum "Global Times" qui s'est déroulée le 8 janvier à Pékin.

La suppression du visa par SM le Roi Mohammed VI d'une part, et l'arrivée de nouvelles compagnies aériennes assurant la liaison entre le Maroc et les 6 grandes villes chinoises en passant par les hub de Doha et Abu Dhabi (Qatar Airaways, Etihad Airways), ont contribué à cette performance.

