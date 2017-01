Algérie: Hausse du nombre de conteneurs débarqués au port d'Alger en 2016

Toutes ces activités ont permis un recouvrement de 124 milliards DA en 2016, soit moins qu'en 2015 avec 126 milliards DA à cause de la baisse de certaines importations comme celle du rond à béton ayant baissé de plus de 30%, selon le bilan.

Les principales marchandises exportées via les bureaux des douanes d'Alger Port sont notamment des produits alimentaires (dattes, beurre, biscuits, boissons gazéifiées, des jus et caroubesà), des biens d'équipement industriels.

Quant au trafic de car-ferries, ils étaient de 177 à être enregistrés à l'arrivée et autant au départ en 2015 contre 161 à l'arrivée et autant au départ en 2016 (-9%) alors que le nombre de passagers a augmenté dans les deux sens passant de 184.302 passagers en 2015 à 218.255 en 2016 (+18%).

Le directeur a jouté que les conteneurs transférés du port d'Alger en 2016, vers les ports-secs et les entrepôts sous-douane représentent 81,92 % sur l'ensemble des conteneurs débarqués, faisant du port "un lieu de transition et non un lieu de stockage".

