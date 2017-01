Algérie: Début de l'opération d'établissement des cartes nationales biométriques pour les candidats au bac à Constantine

Approchés par l'APS au siège de la délégation communale de la cité Belle vue, Walid, Oussama et Nour El Houda des lycéens d'Ibn Badis et d'Ibn Taymia ont indiqué avoir formulé leurs demandes de cartes nationales biométriques sur le site du ministère de l'intérieur et se sont présentés à la délégation conformément au rendez-vous qui leur a été signifié par SMS pour le relèvement des données biométriques liées aux empreintes digitales et à la photo numérique.

Cette même source a également fait savoir que le wali avait dernièrement instruit le directeur de l'éducation de fixer en coordination avec les chefs de daïra et directeurs de lycées un programme de dispatching des groupes d'élèves sur les stations biométriques de la wilaya, notamment dans les deux communes de Constantine et d'El Khroub, où il y a une forte concentration d'élèves.

