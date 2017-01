Sénégal/Algérie: CAN 2017 - Deux joueurs forfaits et deux autres incertains chez les Fennecs

Franceville — Les deux internationaux algériens Rais Mbolhi et Hilal El Soudani sont déclarés forfait pour le match Algérie-Sénégal, comptant pour la troisième et dernière journée de la poule B de la CAN 2017, lundi à Franceville, a annoncé dimanche, son sélectionneur, Georges Leekens.

"Rais et Soudani sont out", a dit le technicien belge, lors d'une conférence de presse, ajoutant que Brahimi (Yacine) et Bensebaini (Rami) sont incertains.

L'Algérie en grande difficulté au début de cette CAN 2017 (14 janvier au 5 février) avec un seul point en deux matchs, doit obligatoirement gagner et compter sur un faux pas de la Tunisie (3 points) qui sera opposée au Zimbabwe, pour espérer se qualifier en quarts de finale.

Les deux matchs Sénégal-Algérie et Zimbabwe-Tunisie auront lieu lundi respectivement à Franceville et Libreville à partir de 19h GMT.

Se prononçant sur cette compétition, Georges Leekens s'est dit convaincu que son équipe est sur la bonne voie, même si elle n'a pas encore gagné de match.

"Vous savez, vous pouvez bien jouer et perdre et vous êtes bien placés vous du Sénégal pour le savoir", a dit l'ancien sélectionneur de la Tunisie, parlant de la double confrontation (0-0 et 0-1) contre les Aigles de Carthage lors des éliminatoires de la CAN 2015.

"Nous sommes déçus de n'avoir pas gagné jusque-là, mais cela ne veut pas dire que rien n'est bon, au contraire", a dit le technicien belge qui a refusé de se prononcer sur son avenir à la tête de l'équipe algérienne.

Selon des médias algériens, la Fédération algérienne de football (FAF) a déjà pris la décision de se séparer du technicien belge à la fin de la CAN quel que soient les résultats des Fennecs.