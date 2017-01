Ile Maurice: Trafic de drogue - Un pactole de Rs 5 millions retrouvé chez un boutiquier

Blanchirait-il l'argent des trafiquants de drogue? Anil Kumar Mohabeer, plus connu comme Satish, un boutiquier d'une quarantaine d'années, a été arrêté par une équipe de l'Independent Commission against Corruption (ICAC), le vendredi 20 janvier. Plusieurs objets de valeur ainsi que de l'argent, le tout valant quelque Rs 5 millions, ont été retrouvés chez lui.

Selon les renseignements obtenus par des enquêteurs, le suspect opérait comme cambiste illégal. Son local, situé près de la passerelle du Caudan Waterfront, était un lieu où s'échangeaient des devises au marché noir. Anil Kumar Mohabeer proposait, selon les limiers, des taux plus attractifs que ceux pratiqués dans les bureaux de change. Il a été pris la main dans le sac alors que deux clients, dont un Mauricien, tentaient d'échanger des roupies en devises. Les enquêteurs l'ont embarqué.

Chez lui, à Terre-Rouge, ils ont découvert des dollars, des euros, une grosse somme d'argent en roupies mauriciennes, des bijoux en or, un lingot d'or et des montres de grande valeur. Le suspect a été traduit devant la Bail and Remand Court samedi, où une accusation provisoire de blanchiment d'argent a été retenue contre lui.

Anil Kumar Mohabeer était dans la ligne de mire des enquêteurs de la Financial Intelligence Unit, notamment. En 2015, il avait été arrêté par la Criminal Investigation Division de Port-Louis Nord après avoir remis Rs 600 000 à son neveu Akshay Sharma Kariman, pour les convertir en devises auprès d'un bureau de change. L'ICAC est, elle, plus que jamais convaincue qu'il existe une complicité entre cet habitant de Terre-Rouge et des cambistes véreux, qui transfèrent de l'argent vers des pays africains afin de se procurer de la drogue pour des trafiquants.

Anil Kumar Mohabeer est pisté par la police depuis 2013, à la suite de gros transferts d'argent vers la Grande île. Le boutiquier avait été arrêté la même année par rapport à la saisie d'un colis d'héroïne estimé à Rs 30 millions. Il était poursuivi pour blanchiment d'argent sous le Dangerous Drugs Act.

En ce qui concerne cette nouvelle affaire, en attendant l'interrogatoire du suspect, qui devrait débuter cette semaine, les enquêteurs solliciteront un «attachment order» s'agissant de son patrimoine financier.