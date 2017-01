Cameroun: Lutte contre les inondations - Les chantiers évoluent dans l'Extrême-Nord

Ils étaient 57 chevaliers issus du Master en Gouvernance et Intégration régionale et 02 en… Plus »

Les experts de la Banque mondiale -auxquels des cadres du MINEPAT ont été associés- sont allés apprécier le niveau et même la qualité des travaux qui sont en train d'être réalisés. Et là où ils avaient des doutes, ils n'hésitaient pas à demander des explications. Ils ont tenu à tout savoir : les conditions d'hébergement des employés, les conditions de vie des populations riveraines, les difficultés non-envisagées que les entreprises rencontrent sur le terrain, bref, la vie des entreprises sur le terrain a été amplement diagnostiquée. De même, là où des problèmes étaient soulevées, des propositions ont été faites dans l'optique d'assurer une bonne réalisation des ouvrages techniques. Et c'est à dessein que les experts ont tenu à se rendre partout où on leur signalait des problèmes.

