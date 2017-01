Cameroun: Embellissement de Yaoundé - Le bol d'air frais

Ils étaient 57 chevaliers issus du Master en Gouvernance et Intégration régionale et 02 en… Plus »

Alors certains jours je viens même traiter certains dossiers ici », assure le fonctionnaire. Outre l'embellissement de la ville, les forêts urbaines luttent aussi contre les inondations. Au quartier Nkolbisson, et à l'entrée de la Cité-verte, par exemple, les riverains affirment que les inondations ont considérablement baissé depuis qu'ont été planté des arbres. « Nous enregistrons de moins en moins les inondations. Lorsque les agents de la Communauté urbaine de Yaoundé plantaient ces arbres, ils nous ont expliqué que c'est pour lutter contre les inondations, j'avais l'impression que c'était une farce, mais j'affirme que ces eucalyptus aspirent de l'eau », témoigne, Simon Amougou riverain. Seulement, les eucalyptus ayant des vertus thérapeutiques les populations les dépouillent de leurs feuilles, écorces et racines pour traiter certains maux.

Grégoire E., enseignant, et sa petite famille ne cessent de s'extasier devant les petits ruisseaux emménagés au sein du Bois Sainte Anastasie. Pendant près de quinze minutes samedi dernier, la famille multiplie les photos-souvenirs. Situé au cœur de la capitale, le Bois est considéré par certains comme un havre de paix au cœur du brouhaha du centre-ville. Cet espace vert soigneusement aménagé par la Communauté urbaine accueille des centaines de visiteurs par jour. « L'ombre créée par les eucalyptus, la pelouse bien tondue, le chant des oiseaux, le bruissement des feuilles, l'écoulement du ruisseau, tout concourt à faire de ce bois un lieu de quiétude et de sérénité où la nature est mise à l'honneur », témoigne Grégoire E.

