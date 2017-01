Cameroun: Recyclage - Du plastique pour faire des pavés

Ils étaient 57 chevaliers issus du Master en Gouvernance et Intégration régionale et 02 en… Plus »

En plusieurs étapes. Tout plastique contenant du chlore est éliminé, car toxique lors de sa transformation, explique le directeur technique du projet, Pierre Kamssouloum. S'ensuit la fonte des matières plastiques placées dans une cuve posée sur un grand feu de bois. Une fois le plastique fondu, on y ajoute du sable avant de disposer le tout dans des moules, à chaud. L'eau ne rentre pas dans la production et le produit sèche à l'air libre. Le séchage prend généralement quinze minutes, , alors que pour un pavé à base de ciment et de sable cette opération peut nécessiter vingt-quatre heures », détaille Kamssouloum.

