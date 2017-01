Ile Maurice: Violence en milieu scolaire - Les terreurs de la cour de récré

Du côté des parents, certains admettent qu'ils en voient de toutes les couleurs. Alors le maître mot demeure la prudence. À l'instar de Deepavalee Govindasamy, dont le fils de 13 ans est scolarisé dans un collège de la capitale. Sa méthode de prévention: des conseils et encore des conseils. «Bann zanfan tro get fim ek rod fer parey san pans konsékens», affirme cette maman. Parmi les recommandations faites à son fils : «Pa tro badinn ar kamarad, sa kapav mal tourné.»

Sinon, les filles et les garçons sont-ils égaux devant la violence à l'école? «On va dire qu'elle est plus verbale que physique», lâche d'emblée cet enseignant qui travaille dans un collège qui accueille uniquement des filles. «Il y a certes de petits groupes qui sèment la terreur de temps en temps, mais les filles se calment, même si c'est pour un moment, à chaque fois que la direction les réprimande.»

D'accord mais ce n'est pas pour autant qu'il faut mettre tous les œufs dans le même panier, relativise cette enseignante fraîchement retraitée. «Comme partout, il y a des problèmes d'indiscipline, mais c'est à la direction du collège de gérer. On ne peut pas avoir près de 600 ados et s'attendre à ce que tout se passe bien.» En ce qui concerne l'incident impliquant Loïc Bardeau, elle est d'avis qu'il s'agit là d'un cas isolé. Des altercations, elle en a vu des dizaines. Mais cela dépassait rarement le stade verbal. «Les rares fois où les élèves en sont venus aux mains, les autres sont intervenus tout de suite. On n'a jamais dû transporter qui que ce soit à l'hôpital.»

Une fois, relate le collégien, «ils étaient en train de se battre entre eux et les jurons fusaient. Un prof est allé leur demander de se calmer et il s'est fait gifler». Une autre fois encore, le chef de file de la bande a fait subir des attouchements à une enseignante. «Les responsables ont bien fait de les mettre à la porte.»

Ailleurs, dans d'autres collèges, les problèmes sont plus graves. Dans cet établissement du Sud, tous les élèves d'une classe de Form IV ont tout bonnement été... renvoyés. Selon un collégien, qui est, lui, en HSC, l'enceinte de l'école est nettement plus calme depuis leur départ.

Et le rôle des enseignants dans tout ça? Bien souvent, ils sont dépassés, avoue-t-il. De plus, «par peur de représailles, les victimes n'osent même pas se plaindre». Une peur que ressent également le corps enseignant, avoue notre interlocuteur. Car une simple réprimande peut résulter en un pare-brise détruit.

C'est le reflet de ce qui se passe dans la rue, lâche un ancien prof, pessimiste. «Il y a des leaders et des suiveurs et ces 'gangsters' en herbe se déplacent en bande.» Dans la plupart des cas, poursuit-il, ce sont des «broutilles» qui dégénèrent en bagarre. Un mot de travers en classe, un élève qui refuse de prêter son stylo, autant de petites choses qui peuvent déclencher de grandes tempêtes.

