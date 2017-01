Maroc: Hausse de 9,1% des réserves internationales du Maroc au 13 janvier

Le théâtre au service de la bonne cause Plus »

Sur le volet des changes, le dirham s'est déprécié, au cours de la semaine du 12 au 18 janvier 2017, de 0,35% par rapport à l'euro et s'est apprécié de 0,53% vis-à-vis au dollar, note BAM.

Par ailleurs, le rythme de croissance de l'agrégat monétaire M3 a décéléré à 5,2%, en glissement annuel, après 5,5% en octobre 2016, fait ressortir la note, ajoutant que cette évolution recouvre principalement une accentuation de la baisse des comptes à terme à 1,7%, après 1,1% en octobre, et une décélération de la progression des détentions des agents économiques en titres d'OPCVM monétaires à 3% après 3,5%, et des dépôts à vue auprès des banques à 7,5%, après 7,6%. S'agissant de la circulation fiduciaire et des placements à vue, leurs taux de progression sont restés quasi inchangés à 5,5% et à 5,7% respectivement, rappelle la même source.

Sur le marché boursier, le MASI, indice global composé de toutes les valeurs de type action, s'est déprécié de 3,9%, ramenant ainsi sa performance, depuis le début de l'année à 6,3%, indique BAM, qui explique essentiellement cette évolution par les baisses des indices sectoriels "Banques" (-5%), "Bâtiment et matériaux de construction" (-5,7%), "Télécommunications" (-2,9%) et "Agroalimentaire" (-4,2%).

Au cours de cette période, le montant total des interventions de Bank Al-Maghrib ressort à 12,5 MMDH, dont une somme de 8 MMDH injectée sous forme d'avances à 7 jours sur appel d'offres et un montant de 4,5 MMDH, accordé dans le cadre du programme de soutien au financement de la Très petite et moyenne entreprise (TPME), relève la note.

Copyright © 2017 Libération. Droits de reproduction et de diffusion réservés. Distribué par AllAfrica Global Media (allAfrica.com). Pour toute modification, demande d'autorisation de reproduction ou de diffusion, contactez directement le propriétaire des droits en cliquant ici.

AllAfrica publie environ 700 articles par jour provenant de plus de 140 organes de presse et plus de 500 autres institutions et particuliers, représentant une diversité de positions sur tous les sujets. Nous publions aussi bien les informations et opinions de l'opposition que celles du gouvernement et leurs porte-paroles. Les pourvoyeurs d'informations, identifiés sur chaque article, gardent l'entière responsabilité éditoriale de leur production. En effet AllAfrica n'a pas le droit de modifier ou de corriger leurs contenus.

Les articles et documents identifiant AllAfrica comme source sont produits ou commandés par AllAfrica. Pour tous vos commentaires ou questions, contactez-nous ici.