Ile Maurice: Drogue - Les vedettes de la commission Rault (IIe partie)

L'express consacre un dossier au trafic de drogues dures et ses ravages à Maurice. C'est de la prison centrale que s'organise le trafic d'héroïne. Un cerveau ougandais alimente les trois plus gros trafiquants de Maurice. Ces "grossistes", avec l'appui de quelques hommes de loi, gèrent leurs trafics et millions et contrôlent, à distance, leurs lieutenants, tels Ashish Dayal...

Ayant rejoint l'armée après la Seconde Guerre mondiale, Cassam Chumka avait ensuite acquis trois maisons en utilisant sa compensation, des biens destinés à la location. La commission mentionne aussi qu'il avait deux familles, l'une légitime et l'autre illégitime. Cassam Chumka était aussi propriétaire d'autobus. Ses réponses erronées à la commission à propos de ses biens et emprunts avaient renforcé les soupçons de trafic de drogue. Il avait aussi été condamné à une année de servitude pénale pour possession de cannabis.

Ses voyages à l'étranger, ses biens et ses transactions bancaires, y compris ceux de ses proches, avaient attiré l'attention de la commission. Ses connexions au trafic et à la consommation d'opium avaient aussi mené à la conclusion qu'il était un trafiquant de drogue.

La commission Rault ne s'était pas prononcée à son sujet. Pour cause: il s'était enfui vers La Réunion. De plus, il faisait face à un procès à l'île soeur pour délit de drogue. Il avait été arrêté par l'équipe de Harish Mungroosingh quand ce dernier était à la tête de la brigade anti-drogue. Cette arrestation était l'une des rares actions de Mungroosingh en tant que chef de l'ADSU. De surcroît, Mungroosingh était lié à plusieurs trafiquants, des rivaux de Siddick Oomar Saib.

