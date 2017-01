Ile Maurice: Amirah Mamode Hossen - «Les Rs 220 millions de l'ancien PM ne me choquent pas»

Oui. Shakeel Mohamed m'inspire aussi. C'est quelqu'un qui a du cran, qui est très amical et qui a une ouverture d'esprit. Il parle quand il le faut et il est là pour ses mandants. Il a une charmante personnalité.

C'était en 2005. J'avais 16 ans. J'ai pris l'initiative d'organiser une réunion d'activistes rouges chez moi, où j'ai pris la parole pour la première fois. La politique est quelque chose qui me tient à coeur. Même si j'ai été battue lors des élections municipales de 2012 à Port-Louis, alors que j'étais candidate sous la bannière rouge, je ne jette pas l'éponge. Je continue à me battre.

Tout le monde commet des erreurs. Il a reconnu les siennes et a payé lourdement pour cela. Le leader mérite une deuxième chance. Mais je suis d'avis que le favoritisme politique doit définitivement cesser. Ce sont de nouvelles idées et visions qui doivent primer.

Nous vivons dans un pays démocratique. La police doit assurer la sécurité des gens et non pas les provoquer et les inciter à mal réagir. C'est déplorable. Il y avait beaucoup de femmes présentes aux Casernes, lundi. Nous avons fait preuve de discipline.

