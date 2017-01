Cameroun: Georges Kyriakides - Déjà 70 ans au Cameroun

Journaliste à Canal Plus, Philippe Doucet, qui couvre sa 14e CAN, songe déjà à prendre sa… Plus »

L'opérateur économique grec est membre créateur en 1976 de l'Ecole des enfants sourds-muets de Yaoundé et d'un club nautique au lac municipal de la ville en 1953. Incollable en ewondo, le Grec est aussi dignitaire dans les chefferies Batoufam et Bansoa à l'Ouest-Cameroun.

Il s'agissait d'une réunion de prise de contact avec les différents acteurs du comité d'organisation présidé par Désiré Loumou. Plusieurs articulations sont prévues. Outre la phase protocolaire, il est envisagé la signature d'un accord entre le ministère de la Santé publique et la Fondation Kyriakides, pour la création d'un pavillon de gériatrie à l'Hôpital central de Yaoundé. Autres centres d'intérêt: l'inauguration du club nautique gréco-camerounais et de la cathédrale œcuménique de Yaoundé.

Les manifestations marquant les 70 ans de présence de Georges Kyriakides au Cameroun auront lieu les 2 et 3 février prochains. Cet opérateur économique grec est considéré comme le plus ancien au pays. La première réunion préparatoire y relative a eu lieu vendredi dernier dans les services du gouverneur de la région du Centre et présidée par Gilles Mamert Mbia Etoundi, chef du cabinet du gouverneur, en lieu et place du secrétaire général de la région du Centre empêché.

