Ici, le contenu de cette déclaration qu'on laisse à chaque lecteur, les soins de la découverte et du jugement, relance la bataille autour de ce poste, au niveau de la Centrale électorale, lorsqu'il s'agira d'en parler, en marge de l'application de l'Accord de la Saint Sylvestre, qui préconisait notamment, une restructuration partielle. Le même vent pourrait affecter, le moment venu, le CSAC, l'instance de régulation des médias en RD. Congo, après toutes les déchirures et tiraillements sur le choix du Premier Ministre et de son mode désignation, le partage des postes ministériels et l'installation du Conseil National de Suivi de l'Accord.

Dans une déclaration, une cohorte des notables et ressortissants de l'Equateur, ligués autour d'un bloc dur, soutiennent Mme Micheline BIE BONGENGE à la Questure Adjointe de la Ceni pour le compte du Mlc. Ils évoquent des raisons et avancent des arguments qui militent en faveur de leur choix.

Copyright © 2017 La Prospérité. Droits de reproduction et de diffusion réservés. Distribué par AllAfrica Global Media (allAfrica.com). Pour toute modification, demande d'autorisation de reproduction ou de diffusion, contactez directement le propriétaire des droits en cliquant ici.

AllAfrica publie environ 800 articles par jour provenant de plus de 140 organes de presse et plus de 500 autres institutions et particuliers, représentant une diversité de positions sur tous les sujets. Nous publions aussi bien les informations et opinions de l'opposition que celles du gouvernement et leurs porte-paroles. Les pourvoyeurs d'informations, identifiés sur chaque article, gardent l'entière responsabilité éditoriale de leur production. En effet AllAfrica n'a pas le droit de modifier ou de corriger leurs contenus.

Les articles et documents identifiant AllAfrica comme source sont produits ou commandés par AllAfrica. Pour tous vos commentaires ou questions, contactez-nous ici.