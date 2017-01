Congo-Kinshasa: Labyrinthe !

Et, à son avis, cela n'est pas le fait de Kabila. Que comprendre alors ? S'agit-il de stratégies d'enlisement ? Ou encore de celles consistant à maintenir hors-jeu, le Rassemblement, le temps pour la centrale électorale d'accélérer, dans l'entretemps, le processus d'enrôlement des électeurs ? Croit-on que cela soit payant ? Si les autres se ravisent, n'est-ce pas que le pays va retomber dans le cycle infernal de la violence ? Quelle sera son ampleur, maintenant que d'autres forces sont prêtes à coaliser ? Non ! Il faut un sursaut nationaliste, pour ne voir que l'intérêt de la nation. C'est cela le bon sens. La nation congolaise vous en saura gré.

En troisième lieu, l'absence de financement de la Commission Electorale Nationale Indépendante (CENI), avec comme corollaire, l'absence de calendrier électoral, qui a débouché sur l'arrêt de la Cour constitutionnelle, dont le mérite a été, d'ailleurs, de suspendre même ce qui pouvait servir de guide pour la tenue des élections... D'autre part, il y a l'opposition politique n'ayant pas gagné des élections. Caractérisée par sa scissiparité, elle a produit les plateformes comme le Rassemblement, le Front pour le Respect de la Constitution, la Dynamique de l'opposition et tout ce qu'il y a comme soubresauts en son sein. Que de faire preuve d'humilité, les uns et les autres s'engouffrent dans un labyrinthe.

Les points traités en commissions, si délicats soient-ils, n'ont pas été vidés. Ce, après le premier raté du vendredi 20 janvier 2017, qui pouvait s'expliquer par le fait qu'il ne fallait pas, probablement, créer une surchauffe psychologique dans le chef des Congolais, dont les regards rivés sur le Gabon, attendaient de suivre le second et déterminant match de l'équipe nationale, les Léopards. Mais, qu'est-ce qui peut faire que les Congolais, les acteurs politiques, ne puissent pas se mettre d'accord ? Pourtant, il est avéré que d'une part, la Majorité présidentielle a failli, à n'étant pas en mesure d'organiser les élections dans les délais constitutionnels. Toute autre excuse ne passe pas, parce que gouverner, dit-on, c'est prévoir.

Copyright © 2017 La Prospérité. Droits de reproduction et de diffusion réservés. Distribué par AllAfrica Global Media (allAfrica.com). Pour toute modification, demande d'autorisation de reproduction ou de diffusion, contactez directement le propriétaire des droits en cliquant ici.

AllAfrica publie environ 800 articles par jour provenant de plus de 140 organes de presse et plus de 500 autres institutions et particuliers, représentant une diversité de positions sur tous les sujets. Nous publions aussi bien les informations et opinions de l'opposition que celles du gouvernement et leurs porte-paroles. Les pourvoyeurs d'informations, identifiés sur chaque article, gardent l'entière responsabilité éditoriale de leur production. En effet AllAfrica n'a pas le droit de modifier ou de corriger leurs contenus.

Les articles et documents identifiant AllAfrica comme source sont produits ou commandés par AllAfrica. Pour tous vos commentaires ou questions, contactez-nous ici.