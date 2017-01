Ile Maurice: SAJ peut rester au Parlement, mais...

Il fait ressortir que la situation est nettement plus complexe dans les circonstances présentes. Pour nommer un nouveau Premier ministre, il faut que le poste soit déclaré vacant. «Il y a les notions de Constitutional inability et incapacity. Il faut qu'il y ait une raison qui rende un Premier ministre incapable de continuer à exercer ses fonctions pour que son poste soit déclaré vacant», souligne le légiste.

Me Ajay Daby a une approche différente en ce qui concerne la constitutionnalité de cette passation des pouvoirs. Selon lui, la Constitution n'a rien prévu dans ce cas de figure et par conséquent, il faut se référer à d'autres situations similaires. «Si une motion de censure est votée à l'encontre d'un Premier ministre, il peut rester membre du Parlement», indique l'ancien speaker.

Lors de son allocution télévisée, samedi, SAJ a fait allusion à l'accession de Theresa May au poste de Premier ministre britannique pour justifier la passation des pouvoirs à Maurice. Cette comparaison n'est pas appropriée, juge Milan Meetarbhan. «Lorsqu'un Premier ministre britannique démissionne, le parti auquel il appartient doit élire son successeur. Theresa May est arrivée au pouvoir car il n'y avait pas d'autres candidats du parti conservateur», justifie-t-il.

Copyright © 2017 L'Express. Droits de reproduction et de diffusion réservés. Distribué par AllAfrica Global Media (allAfrica.com). Pour toute modification, demande d'autorisation de reproduction ou de diffusion, contactez directement le propriétaire des droits en cliquant ici.

AllAfrica publie environ 800 articles par jour provenant de plus de 140 organes de presse et plus de 500 autres institutions et particuliers, représentant une diversité de positions sur tous les sujets. Nous publions aussi bien les informations et opinions de l'opposition que celles du gouvernement et leurs porte-paroles. Les pourvoyeurs d'informations, identifiés sur chaque article, gardent l'entière responsabilité éditoriale de leur production. En effet AllAfrica n'a pas le droit de modifier ou de corriger leurs contenus.

Les articles et documents identifiant AllAfrica comme source sont produits ou commandés par AllAfrica. Pour tous vos commentaires ou questions, contactez-nous ici.