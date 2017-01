Ile Maurice: Ministrables - Wong et Monty, une quasi-certitude

Quant aux deux postes de secrétaires parlementaires privés, laissés vacants après la démission de Thierry Henry et de Salim Abass Mamode, ils pourront être occupés par Alain Aliphon et Kalyan Tarolah. Les noms des députés indépendants sont également cités pour une éventuelle entrée au gouvernement. Ceux de Joe Lesjongard et de Zouberr Joomaye reviennent le plus souvent.

Le nom de Stéphane Toussaint est cité avec insistance pour occuper un maroquin ministériel. Lequel? On parle de celui de l'Intégration sociale. Pradeep Roopun, lui, pourrait rester au ministère des Arts et de la Culture où il semble se plaire.

De son côté, sir Anerood Jugnauth a affirmé qu'il restera au sein du gouvernement. Tout laisse croire qu'il sera appelé à s'occuper du portefeuille de l'Intérieur et qu'il sera responsable des dossiers Chagos et Tromelin.

Pravind Jugnauth a cité les noms de deux parlementaires lors du bureau politique du MSM, dimanche matin, au Sun Trust Building. Il s'agit d'Alain Wong et de Marie Claire Monty. Le leader du MSM a fait comprendre aux membres de son politburo que ces deux députés ont pris des risques en se séparant de leur formation politique, le Parti mauricien social-démocrate (PMSD), et qu'il faut en tenir compte. Une façon pour lui de calmer une éventuelle frustration dans les rangs de son parti quand les noms de ces deux élus, ex-membres du PMSD, seront vus sur la liste des ministres.

