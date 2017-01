Photo: RSF

Recep Tayyip Erdogan

La garde présidentielle turque verrouille la sécurité pour l'arrivée à Madagascar de Recep Tayyip Erdogan. Trois véhicules blindés sont arrivés samedi. Trois avions, transportant des hautes personnalités et des gardes armés sont encore attendus.

Sécurité maximale. Recours aux armes, véhicules blindés et gardes du corps d'élite. La garde présidentielle de la République de la Turquie ne laisse rien au hasard, en matière sécurité, pour l'arrivée à Madagascar du chef d'État turc, Recep Tayyip Erdogan, prévu être dans nos murs, demain soir.

Samedi soir vers 18heures, un gros-porteur de Turkish Airlines s'est posé sur le tarmac de l'aéroport international d'Ivato, avec à son bord trois Mercedes Benz blindées, ainsi que tout un matériel pour assurer la sécurité du voyage présidentiel.

De source auprès des autorités aéroportuaires, cet Airbus A330 de Turkish Airlines, transportait essentiellement le matériel logistique nécessaire pour un séjour serein à Antananarivo du président Recep Tayyip Erdogan. L'avion cargo n'est resté sur le tarmac que pendant quatre ou cinq heures. Sitôt sa précieuse cargaison déchargée, il a fait cap sur Istanbul avec une vingtaine de tonnes de fret commercial.

Ce serait la première fois que ces cuirasses flambant neuves sont utilisées, et c'est le bitume malgache qui va les inaugurer.

Trois autres appareils, dont un jet Gulf Stream, un Airbus A330 ainsi qu'un Boeing 777, prévus transporter des éléments armés de la garde présidentielle turque et plus d'une centaine de personnalités d'importance, dont le ministre turc de l'économie sont aussi attendus demain soir. Samedi dernier à l'arrivée du cargo, c'est un technicien turc qui a dirigé les opérations aux côtés des autorités et de l'équipe au sol, chargé d'assurer le handling. À leur sortie de l'avion, les blindés ont été conduits à l'ambassade par des chauffeurs turcs qualifiés.

Une source auprès des affaires étrangères indique que c'est le président Hery Rajaonarimampianina en personne qui va accueillir en tête à tête son homologue turc, au salon d'honneur.

Des informations filtrées au compte-gouttes révèlent par ailleurs que Recep Tayyip Erdogan ne sera dans nos murs que pendant à peine 24 heures, sauf changement. Les premiers vols de retour de ce voyage présidentiel seraient prévus mercredi soir. Après le départ de la délégation, un avion cargo va aussitôt rallier Antananarivo, pour embarquer tout le matériel logistique déployé, ainsi que les trois berlines cuirassées, utilisées lors de ce court séjour présidentiel.

Risques

« La Turquie est un pays en proie aux actes terroristes. Rien qu'en 2016, 17 cas ont été enregistrés. De ce fait, l'État malgache ne peut qu'assurer au maximum la sécurité du Président Recep Tayyip Erdogan. Un dispositif de sécurité renforcé a été élaboré. Des éléments armés dotés des moyens nécessaires vont accompagner le Président turc dans ses déplacements pendant son séjour. Les routes seront balisées et les sites stratégiques, à l'instar de l'aéroport, l'ambassade, ainsi que son lieu de résidence, seront placés sous haute surveillance », lance le général de division Anthony Rakotoarison, directeur de la sécurité et des renseignements auprès de la gendarmerie nationale.

Aguerri aux difficultés que pourrait présenter une pareille situation, suite à l'accueil de plusieurs dizaines de chefs d'État, lors des sommets du Marché commun de l'Afrique orientale et Australe (Comesa), et de l'Organisation internationale de la Francophonie (OIF), dont Antananarivo a été la ville hôte en 2016, les forces de l'ordre affichent de l'assurance. Le déploiement de chars blindés et d'hélicoptère n'a pas été en revanche annoncé.

À l'entrée de l'aéroport d'Ivato, la gendarmerie procède, d'ores et déjà, à des contrôles systématiques des véhicules, des passants, des personnes qui y travaillent, ainsi que des passagers et de leurs bagages.