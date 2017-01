Algérie: Ould Ali - "Nous avons gelé les fonds de la Fédération algérienne de karaté"

"Nous avons fixé le dernier délai pour la tenue des assemblées générales ordinaires et électives des fédérations et toutes les instances sportives doivent s'en tenir à ces dates et ne pas perturber le bon déroulement des élections et toute infraction est passible de sanctions, à commencer par le non-respect des décisions issues de ces assemblées", a-t-il indiqué.

En marge de la compétition de la première phase de la Coupe du monde d'escrime (fleuret-juniors) qui s'est déroulée à la salle Harcha Hassan (Alger), le ministre a déclaré : "La fédération devra rendre des comptes à l'issue desquels nous publierons les résultats. Cette action touchera toutes les fédérations sportives et non seulement la FAK".

Alger — Le ministère de la Jeunesse et des sports a procédé au gel des fonds bancaires de la Fédération algérienne de Karaté (FAK) après avoir relevé certains "dépassements", a affirmé dimanche à Alger le ministre de la Jeunesse et des sports, El Hadi Ould Ali.

Copyright © 2017 Algerie Presse Service. Droits de reproduction et de diffusion réservés. Distribué par AllAfrica Global Media (allAfrica.com). Pour toute modification, demande d'autorisation de reproduction ou de diffusion, contactez directement le propriétaire des droits en cliquant ici.

AllAfrica publie environ 800 articles par jour provenant de plus de 140 organes de presse et plus de 500 autres institutions et particuliers, représentant une diversité de positions sur tous les sujets. Nous publions aussi bien les informations et opinions de l'opposition que celles du gouvernement et leurs porte-paroles. Les pourvoyeurs d'informations, identifiés sur chaque article, gardent l'entière responsabilité éditoriale de leur production. En effet AllAfrica n'a pas le droit de modifier ou de corriger leurs contenus.

Les articles et documents identifiant AllAfrica comme source sont produits ou commandés par AllAfrica. Pour tous vos commentaires ou questions, contactez-nous ici.