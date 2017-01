Ile Maurice: Poudre-d'Or Village - «Les autorités font la sourde oreille», selon le président du village

Quoique les membres du conseil aient attiré l'attention des cadres de la Beach Authority à ce sujet, rien n'a été fait. «Tous les jours, en matinée et dans la journée, il y a un gardien qui veille. Mais pas le soir. De ce fait, durant la soirée, des vandales enlèvent la chaîne et la jettent à terre. Même les lampadaires éclairant le lieu ont été endommagés », déplore Ravin Beerbul.

Autre point soulevé par les membres du conseil de district est l'entrée du site touristique où figure le monument de Paul et Virginie qui donne sur la plage. Les véhicules ne sont pas autorisés à pénétrer dans ce lieu. Ce qui explique qu'une chaîne a été installée à l'entrée depuis plusieurs années. Néanmoins, depuis trois mois, elle a été endommagée et est systématiquement jetée à terre.

Dans les parages de Débarcadère, Jusveer Ramduth, conseiller de village, indique un vieux multipliant aux branches fragiles qui ont besoin d'être élaguées. Celles-là représentent un danger pour les passants mais surtout les enfants qui s'y agrippent pour se balancer. «Dans le passé, nous avons eu des cas d'enfants qui ont été blessés et nous ne voulons pas que l'histoire se répète », ajoute-t-il. Il explique qu'en novembre dernier, les cadres de la Beach Authority sont venus sur place pour le marquage des grosses branches qui auraient dû avoir été élaguées mais qu'au final, le travail n'a pas été effectué. Il souhaite que cet élagage se fasse au plus vite.

Ravin Beerbul raconte que souvent, les habitants du village viennent frapper à sa porte car ces terrains en friche recèlent de nuisances. «Vu que je suis président du village, ils viennent me voir pour tous leurs problèmes. Ces terrains favorisent la prolifération d'insectes et d'autres bestioles et souvent, une odeur nauséabonde s'en dégage», fait-il ressortir.

