Ile Maurice: Pravind Jugnauth PM - Ke Jour-J...

Interrogé ce matin, Pravind Jugnauth n'a rien voulu révéler. Mais selon des informations qui transpirent du PMO, Stéphane Toussaint pourrait hériter du ministère de la Jeunesse et des sports, Anil Gayan du Tourisme, Alain Wong de l'Intégration sociale, Anwar Husnoo de la Santé, Etienne Sinatambou de l'Environnement, Yogida Sawmynaden des TCI, et Mahen Jhugroo des Collectivités locales.

Une réunion des partis composant l'opposition parlementaire a eu lieu à la mi-journée. Xavier-Luc Duval, leader de l'opposition et du PMSD a déclaré que «tous les quatre partis de l'opposition sont d'accord pour dénoncer le fait que SAJ ne démissionne pas comme député. Il reste comme baby-sitter». Une première action conjointe aura lieu vendredi, a indiqué Xavier-Luc Duval. Une manifestation sera organisée à partir de la Place d'Armes. «Le but est de demander la démission de Pravind Jugnauth.» Des réunions régulières seront également organisées. La prochaine est prévue mardi 31 janvier à 15 heures.

