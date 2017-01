Ile Maurice: Rezistans ek Alternativ - «SAJ doit démissionner comme député»

Photo: L'Express.mu

Pravind Jugnauth a reçu sa lettre de nomination des mains d'Ameenah Gurib-Fakim.

Rezistans ek Alternativ a adressé une lettre à la présidente de la République, ce lundi 23 janvier, dans le sillage de la décision de sir Anerood Jugnauth de démissionner comme Premier ministre tout en restant membre de l'Assemblée nationale. «C'est anticonstitutionnel», indiquent les membres de Rezistans ek Alternativ.

Ashok Subron, porte-parole du mouvement, exhorte Ameenah Gurib-Fakim à ne pas déclarer le poste de Premier ministre vacant tant que sir Anerood Jugnauth n'aura pas démissionné comme député. «La présidente de la République doit informer sir Anerood Jugnauth que sa démission ne sera acceptée que s'il démissionne en tant que député.»

Rezistans ek Alternativ fait également valoir que «any act which is not in accordance with provision of the Constitution in respect of the resignation of a Prime Minister or of an appointment of a new Prime Minister, will not only be subject to citizens' peaceful protests, but can be legally challenged by citizens of Mauritius».

La lettre envoyée à la présidente de la République par Rezistans ek Alternativ by L'express Maurice on Scribd