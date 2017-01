Madagascar: Judo - Analamanga cherche son logo

Jusqu'au 18 février, la ligue de judo Analamanga cherche la main chanceuse qui dessinera son logo pour les 4 ans à venir.

Le concours est donc ouvert à tous les judokas licenciés d'Analamanga du 18 janvier au 18 février à 17h. La participation est gratuite avec une participation par personne. Tout comportement frauduleux sera éliminé d'office. Selon la présidente Elena Raoelison, « le logo doit être identifiable et mémorisable, simple, stylisé et lisible. Il devra intégrer la mention Ligue Analamanga de judo (LAJ) et sera utilisable sur tous types de supports ». Evidemment, la ligue peut utiliser tous les dessins et images reçus. Le logo doit être libre de droit et transmis en pièce jointe à la Ligue Analamanga de judo. Côté charte graphique, ce sera du Blanc et bleu roi et à envoyer en format JPG ou MPG sous

résolution du logo : 300 dpi via message privé à la page facebook LAJ et par e-mail à analamangajudo@gmail.com.