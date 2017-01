Madagascar: Recep Erdogan - Le journaliste Turkmen Terzi critique sa visite à Madagascar

Victime du régime du président Recep Erdogan, Turkmen Terzi a été obligé de s'exiler en Afrique du Sud. Depuis quelques jours, ce journaliste turc qui travaille à Johannesburg pour Cihan International News Agency se trouve à Antananarivo, dans l'objectif de couvrir à sa façon la visite de deux jours du président de la Turquie. Ayant donné une conférence de presse la semaine dernière à l'endroit des journalistes malgaches et internationaux qu'il a pu contacter, Turkmen Terzi a dénoncé la dictature de Recep Erdogan, qui s'est accentuée depuis 2011. « Il a jeté tout le monde en prison à l'issue de la tentative de coup d'Etat de juillet 2016. Plus de 42 000 personnes ont été incarcérées. 2009 collèges et universités ont été fermés. 6 900 enseignants ont été licenciés, 3 843 juges ont été jetés en prison, 151 journalistes ont été arrêtés et 149 chaînes d'audiovisuel ont été fermées », a-t-il déploré.

