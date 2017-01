Madagascar: Judo / Sommet national Kata - Razzia du Judo Club Saint-Michel

Le beau monde du judo malgache s'est donné rendez-vous samedi à la petite salle du Palais des Sports de Mahamasina à l'occasion du 1er Championnat national de kata et du Kigami Biraki.

La saison 2017, charnière pour la fédération malgache de judo, a été lancée samedi au Palais des Sports. Les judokas de Saint-Michel ont survolé le Championnat de Madagascar de kata en remportant tous les titres en jeu sur les dizaines de couple en compétition. En Nage Kata, Zo et Ony du JCSM se sont imposés devant leurs coéquipiers Tatiana et Dera. Arsène et Dera du JCSM ont été sacrés en Katame no kata devant Tiana et Franck de l'Excelcior. Ce sommet national était un tremplin pour la qualification pour les Championnats d'Afrique.

58 gradés. A cette occasion, c'était la remise officielle de grade ceinture noire du Kodokan du 1er au 6e dan. Ils étaient 58 à avoir réussi l'examen sous l'égide de l'expert japonais Akira Kai lors de son passage au pays en 2015. Le président de la fédération malgache de judo, Siteny Randrianasoloniako a reçu le grade de Yodan ou le 4e Dan. Les maîtres Mamoudaly Ashikhoussen (Chairman au sein de la FMJ), Jean Jacques Rakotomalala (Directeur technique national) et Antsa Ranjatoson (Responsable du judo in school) ont été gradés 6e dan. Ces derniers qui font partie du cercle très sélect des hauts gradés du Kodokan.

Kagami Biraki. Comme le judo est une discipline japonaise, la grande famille du judo malgache a célébré la cérémonie du « Kagami Biraki 2017 » ou le nouvel an dans la tradition japonaise. Une cérémonie honorée de la présence de l'Ambassadeur du Japon, Ichiro Ogasawara, les membres au sein de la FMJ et du Directeur du Sport Fédéral (DSF), Rosa Rakotozafy et de la présidente de la ligue d'Analamanga, Vola Raoelison. « J'ai constaté dans le programme l'importance particulière attachée à la kata et le respect pour les cérémonies traditionnelles du Japon, ce qui témoigne de la connaissance très profonde de la part des organisateurs des valeurs traditionnelles du Japon dont le judo est l'un des meilleures véhicules », a déclaré l'Ambassadeur. Profitant de ce Kagami Biraki, l'Ambassade du Japon avec le soutien du JICA dans le cadre du projet « Smile for All in the world » a doté la FMJ de 100 tatami. « Dans l'optique des Jeux Olympiques de Tokyo de 2020, le Japon est ravi d'accompagner la FMJ et le ministère de la Jeunesse et des Sports dans leurs efforts de mieux préparer leurs athlètes à cette échéance importante », a conclu l'ambassadeur.