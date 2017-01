Madagascar: « Firaisankina ho Fampandrosoana ny Tanindrazana » - Des politiciens d'horizons différents

L'association « Firaisankina ho Fampandrosoana ny Tanindrazana » (FFT) a procédé à la présentation de vœux, entre ses membres, avant-hier, au Carlton. Ladite association est composée notamment de politiciens et de personnalités d'horizons différents. Il s'agit, entre autres, de Jean-Jacques Rabenirina, Ndahimananjara Johanita, Benjamina Ramanantsoa Ramarcel, Toto Lydia, Betiana Bruno, Ulrich Andriatiana, Kolo Roger, Henry Rabary-Njaka et Rachidy Mohamed. Selon Betian Bruno, l'association propose des suggestions au gouvernement, au parlement et au Président de la République. Cet ancien ministre de l'Energie a d'ailleurs souligné que le FFT a des solutions pour rémédier au problème de délestage. Il n'a pas toutefois dévoilé lesquelles.

