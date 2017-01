Madagascar: La situation sous contrôle dans le Sud

Les prévisionnistes de la météo avaient déjà annoncé en octobre dernier qu'il y aurait des inondations dans le Sud à la suite de nombreuses intempéries.

Les autorités avaient pris acte et affirmaient qu'elles en tiendraient compte. Les fortes pluies sont tombées pendant les trois premières semaines du mois de janvier et ont provoqué des crues et avec elles, leur cortège de sinistrés. Mais l'équipe gouvernementale descendue sur place a tenu à rétablir « sa vérité ».

Qui doit-on croire, les autorités sur place ayant décrit le calvaire des populations sinistrées après la rupture du barrage de Fierenana ou le Premier ministre et ses collaborateurs qui démentent toutes les informations rapportées par la presse ? Les photos publiées la semaine dernière parlent d'elles-mêmes, mais les clichés envoyés par la cellule de la communication de la primature sont tout aussi édifiantes. Cependant, il faut préciser que les premières ont été prises au plus fort des intempéries et les secondes le week-end dernier. Les unes montrent des scènes de désolation et les autres des endroits totalement secs avec des personnes souriantes entourant le chef du gouvernement.

Ce qu'on peut dire donc, c'est que les autorités au plus haut niveau se sont quand même émues du sort des habitants du sud et ont enfin décidé de venir à leur secours. Elles sont arrivées au moment où une sensible amélioration des conditions météorologiques a eu lieu. Elles ont donc affirmé qu'elles n'avaient constaté aucun dégât et qu'il n'y avait aucun sinistré. Elles ont apporté des vivres, en l'occurrence du maïs et ont décidé la mise en œuvre de chantiers HIMO pour endiguer les endroits où la rivière a débordé. L'honneur du gouvernement est sauf. La situation est maintenant sous contrôle. Il a pris la situation en main et il ne devrait plus y avoir de catastrophe dans les jours à venir.