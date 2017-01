Madagascar: Alimentation en eau - Des quartiers de la capitale toujours mal approvisionnés

Responsabilités . Même si cela n'est pas l'avis de nombreux abonnés, la responsabilité est partagée. En effet, cela concerne chaque citoyen étant donné que la sauvegarde de l'environnement est une cause commune. Et que par leurs gestes, particuliers ou collectifs, d'actions ou d'inactions, les malagasy contribuent à cette situation de destruction massive des écosystèmes. Enfin, il y a la responsabilité des dirigeants qui se manifeste dans leur incapacité à prévoir, à anticiper et à mettre en place des stratégies pérennes qui prennent en compte tous les paramètres (à court, à moyen et à long terme). La situation ne semble toutefois pas être réglée étant donné les conditions météorologiques. Ces dernières ne sont pas favorables à la tombée de la pluie d'après le service de la météo Madagascar. Il faudrait encore attendre mardi prochain pour que lesdites conditions soient favorables et que la pluie tombe dans la capitale. Ce qui n'est toutefois qu'une prévision. Histoire à suivre.

Copyright © 2017 Midi Madagasikara. Droits de reproduction et de diffusion réservés. Distribué par AllAfrica Global Media (allAfrica.com). Pour toute modification, demande d'autorisation de reproduction ou de diffusion, contactez directement le propriétaire des droits en cliquant ici.

AllAfrica publie environ 700 articles par jour provenant de plus de 140 organes de presse et plus de 500 autres institutions et particuliers, représentant une diversité de positions sur tous les sujets. Nous publions aussi bien les informations et opinions de l'opposition que celles du gouvernement et leurs porte-paroles. Les pourvoyeurs d'informations, identifiés sur chaque article, gardent l'entière responsabilité éditoriale de leur production. En effet AllAfrica n'a pas le droit de modifier ou de corriger leurs contenus.

Les articles et documents identifiant AllAfrica comme source sont produits ou commandés par AllAfrica. Pour tous vos commentaires ou questions, contactez-nous ici.