Burkina Faso: Présidence du bureau politique du Rpr - Aly Badra Ouédraogo reconduit

Le Haut conseil pour la réconciliation et l'unité nationale (HCRUN) a tenu une rencontre avec les…

En témoigne le nombre de participants au congrès extraordinaire. Jeunes, femmes, vieux et autorités coutumières ont pris d'assaut le Palais de la jeunesse et de la culture Jean-Pierre Guingané, pour apporter leur contribution à la nouvelle orientation dont le parti a voulu se doter.

Aly Badra Ouédraogo aura pour proches collaborateurs, entre autres, Balma Roger comme vice président, chargé de l'orientation stratégique et des questions politiques, Justin Bonkoungou comme secrétaire national à la communication et porte parole du parti, Sidonie W. Ouédraogo, secrétaire nationale à la trésorerie et à la mobilisation des ressources.

Les militants et militantes du Rassemblement des patriotes pour le renouveau (RPR) ont renouvelé leur confiance à Aly Badra Ouédraogo. C'était au cours d'un congrès extraordinaire tenu le 21 janvier dernier, au Palais de la Jeunesse et de la culture Jean-Pierre Guingané de Ouagadougou.

Le Rassemblement des patriotes pour le renouveau (RPR) a tenu un congrès extraordinaire le 21 janvier 2017, à Ouagadougou. Ce congrès, placé sous le thème : « Réconciliation nationale, développement endogène et défis sécuritaires : rôle et responsabilité de la classe politique », a permis de relire les textes du parti.

